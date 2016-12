L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’empresa Aigües Sant Pere de Ribes per tal que les persones que visquin al municipi i que es trobin en una situació econòmica precària tinguin igualment garantit l’accés al consum bàsic d’aigua potable al seu habitatge. En aquest sentit, els Serveis Socials de l’Ajuntament facilitaran un informe a la companyia de l’aigua de la persona que es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica així com del període d’aplicació de l’exempció, que podrà ser del 100% de la factura, d’una ajuda pel deute acumulat o la reobertura del subministrament inclosos els impostos.

Per fer possible la concessió d’aquests ajuts l’empresa d’aigües dotarà, anualment, un Fons de Solidaritat amb 16.800 euros. Si s’arriba a esgotar la dotació anual d’aquest fons, no s’atorgaran noves ajudes fins a l’anualitat següent.

Un cop els Serveis Socials de l’Ajuntament hagin valorat la idoneïtat de l’atorgament de l’ajut i comunicat de manera fefaent a Aigües Sant Pere de Ribes la procedència de la seva concessió, l’exempció s’aplicarà de manera immediata a la totalitat de la factura del període indicat. Amb la confirmació del dret a l’exempció, si escau, també s’ajornaran les factures pendents de pagament amb la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament s’hagués efectuat.

Aquest conveni tindrà una durada de 3 anys a comptar des de la data de la seva signatura que va ser dimecres de la setmana passada.