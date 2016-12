L’alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarès (CiU), ha estat citat pel Jutjat núm. 3 del Vendrell a declarar com a imputat, el 9 de juliol al migdia, per l’afer d’uns informes signats pel secretari municipal, Manel Pahissa, que podrien estar falsejats.

La notícia la feia pública dimecres el grup d’ERC, que hi està molt interessat ja que els informes fan referència a unes actuacions de l’anterior legislatura, quan governaven ERC-PSC; a més, espera que pugui incidir en el resultat electoral de diumenge.

Els fets es remunten a principis de l’actual mandat, quan hi va haver canvi de color a l’Ajuntament. CiU recuperava l’alcaldia i encarregava a Euroaudit Auditores un informe de gestió del període 2007/11, en què va estar a l’oposició. Durant el seu rastreig, els auditors van localitzar dos informes del secretari, signats al 2009 i que estaven basats en lleis aprovades al 2011 (és a dir, dos anys després de la signatura de l’informe), que declaraven nul·les de ple dret sengles actuacions de l’aleshores govern local d’ERC-PSC.

Quan va tenir l’auditoria a mà, Pallarès va fer un acte públic informant el veïnat de les irregularitats comeses per l’anterior govern presidit pel republicà Martí Ventura, en base als dos informes desfavorables del secretari, i va portar el cas a l’Oficina Antifrau, la qual va instar-lo a traslladar-lo a Fiscalia.

És en base a aquesta denúncia que el passat 11 de març el secretari de l’Ajuntament va declarar com a imputat al Jutjat núm. 3. Allà, Pahissa va declarar que els seus informes en realitat eren de 2012 (no de 2009) i que s’havien elaborat a petició de l’alcalde Magí Pallarès.

Per la seva part, l’actual cap de llista d’ERC Joan Ignasi López, replica que si els informes desfavorables del secretari eren de 2012, aleshores no podien haver servit de base a l’anterior alcalde per advertir-lo de què actuava de manera il·legal.

Des del Jutjat del Vendrell confirmen que Pallarès ha estat citat com a imputat, amb la qual cosa tindrà dret a presentar-s’hi amb l’assessorament d’un advocat; si hi anés en concepte de testimoni, no podria portar un lletrat. Des del jutjat adverteixen que una imputació no vol dir necessàriament culpabilitat.

Per la seva part, havent-nos posat en contacte amb Pallarès, no en sabia res de la citació com a imputat, ho ha denegat amb rotunditat i fins i tot ha amenaçat de prendre accions legals contra els mitjans de comunicació que ho facin públic. L’alcalde també ha defensat el secretari municipal: addueix que es va equivocar en la data de signatura dels seus dos informes.