Som Poble denuncia l’incompliment de l’Ajuntament del Vendrell de la seva pròpia normativa urbanística pel que fa a les Madrigueres, ja que hi manté un aparcament que no està permès pel pla especial del sector; s’hi acumulen residus, contenidors i passa sovint per damunt la sorra maquinària que malmet l’espai dunar; hi permet festes i concentracions de vehicles; i també hi permet plafons publicitaris, contravenint la Llei de Costes. El grup ecologista Geven va instar fa més d’un any el Consistori a corregir-ho, sense resultats. Per això, des de Som Poble es considera que quan l’administració és la primera en no complir la seva pròpia normativa, perd tota legitimitat per exigir res a la ciutadania.

D’altra banda, Som Poble critica que ara el PSC vulgui construir una passera per unir el passeig marítim de Sant Salvador amb Pasqual Mitjavila a través de les Madrigueres, saltant-se el Pla especial i el projecte de naturalització vigents. De fet, el PSC i CiU ho han estat negociant amb el Ministeri de Medi Ambient durant aquesta legislatura. El projecte preveu habilitar un aparcament de 114 places, diversos accessos directes a la platja i el propi vial de connexió que uneix els dos passeigs. Som Poble defensa el projecte del Geven, aprovat, de naturalització de l’espai salvat per la pressió ciutadana de la urbanització que hi pretenia antany l’Ajuntament.